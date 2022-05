Andressa Ferreira impressiona com fotos perfeitas do filho: ''Carinha de anjinho''

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, encantou ao compartilhar fotos de Bento

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 11h14

A modelo Andressa Ferreira (34) encantou ao compartilhar novas fotos de seu filho com Thammy Miranda (38).

Nesta quinta-feira, 26, a mamãe coruja dividiu com os fãs a fofura de Bento (2) e deixou todo mundo babando com ela ao mostrar o pequeno exibindo seu charme para a câmera.

"Bento, não faz isso que a mamãe se derrete! Você também ficou apaixonado? Reage aqui. Arrasta pro lado. Vamos reagir muito pra ter a mesma vibe dessa piscadinha", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados com tanta beleza do garoto. "Não tem como não ficar, com essa carinha de anjinho meu Deus", disse uma internauta. "Príncipe", falaram outros.

Nos últimos dias, quem roubou a cena foi Andressa Ferreira ao exibir seu novo silicone na rede social. Em fotos com vestido decotado, a modelo mostrou o resultado da cirurgia.

Andressa Ferreira encanta com fotos perfeitas de Bento; veja: