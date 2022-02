Ana Maria Braga celebra aniversário de 11 anos da primeira neta: ''Amo você''

Vovó coruja, Ana Maria Braga relembra cliques antigos ao comemorar aniversário de Joana, sua primeira neta

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 13h01

Nesta quinta-feira, 3, Ana Maria Braga (72) utilizou suas redes sociais para celebrar o aniversário de sua primeira neta, Joana.

Celebrando os 11 anos da menina, a apresentadora resgatou alguns cliques raríssimos direto do álbum de família e comoveu a web.

“Faz 11 anos que me tornei avó pela primeira vez! Hoje é aniversário da minha neta Joana! Parabéns, amo você”, escreveu ela na legenda do post.

A menina é a primeira filha de Mariana Maffei Pereira de Carvalho (39), a primogênita de Ana Maria Braga.

Atualmente, a loira está recebendo no Mais Vocêos eliminados do BBB 22 para tomar café da manhã e conversar sobre as polêmicas dentro da casa.