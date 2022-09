Alok surge em momento fofo com os filhos, Ravi e Raika: "Tudo por vocês"

O DJ Alok postou uma sequência de fotos com os filhos, Ravi e Raika, e se declarou para a família

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 20h44

Alok (31) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado dos filhos, Ravi (2) e Raika (1), nesta segunda-feira, 26.

Nas imagens publicadas no perfil do Instagram, o DJ aparece em um momento de descontração com os herdeiros, fruto de seu relacionamento com médica e influenciadora digital Romana Novais (31), em seu jatinho particular.

Ao compartilhar os cliques em família, Alok aproveitou para se declarar para eles. "Tudo por vocês!", escreveu o artista, que acrescentou um emoji de coração na legenda da publicação.

Rapidamente a postagem do DJ recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Coisa mais linda", disse uma seguidora. "Família linda", comentou outra. "Que momento fofo", escreveu mais uma. "Perfeição em imagens", falou uma fã.

Confira os cliques de Alok com os filhos, Ravi e Raika:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alok Petrillo (@alok)

Fotos de viagem

Romana Novais abriu o novo álbum de fotos ao lado do marido, Alok, e dos filhos, Ravi e Raika. A influenciadora digital aproveitou alguns dias em Ibiza ao lado da família e publicou sequência de registros do momento de diversão ao lado deles.

Nas imagens, é possível ver Alok com a filha em banho de mar, as crianças se divertindo em uma piscina em iate, Romana brincando com os pequenos na areia e saindo da água no estilo De Férias Com O Ex. "Colecionando momentos com os amores da minha vida!! Que a alegria das crianças contagie vocês também", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!