Yasmin Brunet se irrita com boatos e avisa: "Vou processar"

A modelo Yasmin Brunet confessou que está incomodada com as notícias falsas envolvendo seu nome

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 21h36

Yasmin Brunet(33) fez um desabafo no Stories do Instagram nesta terça-feira, 3.

Solteira deste o término de seu casamento com o surfista Gabriel Medina (28), a modelo confessou que está irritada com as notícias falsas que estão circulando na internet envolvendo seu nome.

O desabafo da loira aconteceu após ela abrir uma caixa de perguntas e uma fã enviar uma mensagem falando sobre o assunto. "Odeio ler o que as pessoas escrevem sobre você nos últimos dias", disse a internauta.

Ao ler o comentário, Yasmin respondeu e afirmou que está de "saco cheio". "Eu sinceramente fiquei impressionada em como a grande maioria dos brasileiros são extremamente machistas, principalmente as próprias mulheres. É muito difícil ser mulher no Brasil", lamentou.

Em seguida, a modelo revelou que pretende processar quem continuar espalhando fake news sobre ela. "Confesso que também já estou ficando de saco cheio. Inclusive vou processar quem continuar espalhando histórias mentirosas ao meu respeito. Já deu", completou.

Além do desabado, Yamsin também falou sobre a importância de falar sobre saúde mentar. "Sempre falei sobre e acho super importante! Tenho ansiedade, insônia, tive depressão com 13 anos de idade e algumas vezes depois disso. Devemos falar cada vez mais sobre saúde mental. Não pode ser tabu", afirmou.

Confira o desabafo da loira na web: