Virgínia recebe alta da maternidade e aparece tomando sol com filha recém-nascida

Virgínia acaba de receber alta do hospital e em casa postou cliques tomando sol com Maria Flor

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 11h57

VirgíniaFonseca recebeu alta do hospital e apareceu em casa tomando sol com filha recém-nascida. A influenciadora compartilhou detalhes dos primeiros dias desde o nascimento de Maria flor, sua segunda filha com o cantor ZéFelipe. Na manhã desta terça-feira, 25, a famosa postou imagens nas suas redes sociais de um momento de lazer com a filha.

Ela apareceu em um stories sentada com a filha dormindo no colo, tomando sol com a pequena. "Maria Alice foi passear e agora sol com a Maria Flor. Sol nas 'peitcholas' também", brincou ela.

A imagem fofíssima rendeu o que falar, e os fãs da blogueira adoraram: "Que linda", "É a sua cara".

Procedimento estético pós-parto? Não! Virgínia se pronuncia sobre polêmica

Ontem, a assessoria da influencer também explicou em uma nota enviada ao Splash, UOL, que o procedimento feito nos seios não era estético, e sim terapêutico: Laserterapia mamilar, que tem a finalidade de ajudar a cicatrização dos seios e a amamentação.

“Esclarecemos que o procedimento realizado por Virgínia Fonseca, após o parto de Maria Flor, não tem a finalidade estética. O laser terapia mamilar é um procedimento terapêutico de baixa intensidade, de maneira não invasiva”, disse comunicado.