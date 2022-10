Viih Tube posa com Eliezer e se declara para o namorado: "O cara mais amoroso que eu conheço"

A influenciadora digital Viih Tube surgiu em um momento íntimo com o namorado, Eliezer, e se declarou para o amado

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 15h50 - Atualizado às 15h50

Viih Tube (22) usou as redes sociais para prestar uma declaração para o namorado, Eliezer (32). Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um momento em que aparece deitada ao lado do namorado, e aproveitou para rasgar elogios a ele.

"Gente, como esse homem é bom para mim. Como ele cuida da gente! Ele é o cara mais puro, cuidadoso, amoroso e justo que eu conheço", afirmou ela na legenda do registro.

Vale lembrar que Viih e Eliezer estão à espera de seu primeiro bebê. Os ex-BBBs anunciaram a gravidez em setembro. "Sim, estou grávida, vamos ter um bebê. Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser!", disse ela.

Confira a publicação de Viih Tube para Eliezer:

Reprodução/Instagram

Chá revelação

Nesta última segunda-feira, 3, Viih revelou qual será o tema do chá revelação do seu primeiro filho com Eliezer. Nos Stories, ela matou a curiosidade dos seguidores ao anunciar que será BBBaby, fazendo referência ao reality que os dois participaram.

"A gente já escolheu o tema e as brincadeiras. O tema do chá é BBBaby. Como eu e Eli nos conhecemos por causa do BBB, vamos fazer tudo em cima disso. Vai ser muito legal e especial para a gente", disse a influenciadora digital.

