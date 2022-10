Viih tube, mãe e avó usam vestidos maravilhosos no casamento!

Saiba mais sobre os looks de Viih Tube, sua mãe, Viviane, e avó, Izaura, em cerimônia de casamento

A influenciadora Viih Tube se emocionou no casamento da mãe Viviane com o padrasto Enrico Degan. A cerimônia aconteceu na última quinta-feira, 20, em uma chácara, e contou com a presença de amigos e familiares. Para comemorar o dia especial, elas escolheram looks muito elegantes!

A escolha de Viih, que está grávida de Eliezer, foi um vestido rosa pink de cetim, longo e com um decote regata em V e um grande laço na cintura na parte traseira do vestido. O look ficou maravilhoso e a influencer ainda deixou os cabelos curtos soltos e prendeu apenas duas mechas atrás, muito princesa!

Viviane escolheu um visual mais "noiva moderna": o vestido branco tem uma saia rodada de pouco volume e decote ombro a ombro, com mangas franzidas e cintura justa. Como penteado, ela usou os cabelos soltos com uma tiara de brilhantes.

Izaura, avó da famosa, não podia ficar de fora das produções. Sua escolha foi um vestido rosa nude, longo e de mangas médias com um detalhe rendado no busto.

Até os cachorrinhos de Viih usaram roupinhas combinando! Elas ficaram maravilhosas e muito elegantes!

O casamento foi muto elegante! Vale lembrar que eles já tinham trocado juras de amor durante uma viagem para as Ilhas Maldivas. Na época, Viih organizou uma cerimônia surpresa para a mãe e o padrasto durante as férias em família.