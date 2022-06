Viih Tube e Eliezer recriam look de Britney Spears e Justin Timberlake

Viih Tube e Eliezer recriam look icônico usado por Britney Spears e Justin Timberlake no 'American Music Awards' em 2001

O casal de ex-BBB Viih Tube (21) e Eliezer (32) deixaram os fãs de cultura pop entretidos e nostálgicos na noite da última terça-feira, 15.

Os pombinhos recriaram um look icônico usado por Britney Spears (40) e Justin Timberlake (41) durante a premiação American Music Awards, de 2001, na festa de aniversário de 29 anos do influencer Rafa Uccman, chamada de #Ucchella.

Em uma postagem no Instagram, o novo casal posou para as câmeras e Viih Tube compartilhou os cliques, incluindo uma foto de Britney e Justin, em seu Instagram. “It’s Britney Justin b*tch”, escreveu ela.

Na época, os dois astros pop eram namorados e chamaram atenção no tapete vermelho do evento ao comparecerem todos vestidos de jeans. Ela vestia um vestido e bolsa jeans. Já o cantor uma calça, paletó, com camiseta no mesmo tom por baixo, e chapéu.

Ainda nesta semana, Eliezer e Viih Tube falaram sobre a sua relação em uma conversa exclusiva com a CARAS Brasil.

