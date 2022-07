Tília estreia como jurada do Canta Comigo Teen 3 e aparece em vídeo viral cantando Taylor Swift

A cantora Tília é uma dos cem jurados do programa do Canta Comigo Teen 3, transmitido pela Record

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 16h14

Tília (19) acaba de fazer a sua estreia como jurada do Canta Comigo Teen 3, da Record, e, ela e a galera já viralizaram no TikTok.

A cantora e outros integrantes do time do programa cantaram Shake It Off da Taylor Swift e conquistaram números gigantes na plataforma.

O que já ultrapassou 15 milhões de visualizações e 2 milhões de curtidas no Tiktok, mostra a performance grupal com solos animados.

"Foi muito legal, incrível! Eu fiquei muito impressionada com tantos talentos. Somos cem artistas como jurados, são carreiras e pessoas diferentes. Além disso, a experiência de cantar junto com outros artistas foi demais, tive a oportunidade de dividir músicas com quem nunca imaginei. Eu sempre me lembrava que por trás de cada competidor tinha um sonho e isso fez com que eu sempre me enxergava neles. Uma das melhores experiências da minha vida", disse a artista para a CARAS Digital.

Além de aparecer todo domingo na telinha, Tília está se preparando para lançar o seu segundo single, Arrepiou, do álbum 2003, em parceria com Oik.

CONFIRA O VÍDEO DE TÍLIA NO CANTA COMIGO TEEN 3