Rafa Kalimann se desespera e chora após perder acessório de luxo: ''Chorei largado''

Rafa Kalimann (29) não segurou a emoção e caiu no choro após esquecer uma bolsa avaliada em R$ 17,5 mil em um avião. Em suas redes sociais, a ex-sister do BBB 20 (TV Globo) relatou a perda e as consequências que viveu.

De acordo com a apresentadora, a situação começou quando se atrasou para pegar o avião devido ao trânsito no Rio de Janeiro. Ela conseguiu entrar no voo, mas quando desembarcou, deu falta da bolsa da grife Prada, no modelo Cleo, com aba. O item, por sinal, não está disponível para a compra.

"Esqueci essa abençoada bolsa dentro do voo da minha conexão. Desembarquei e ela não estava comigo. Chorei largado", contou ela ao mostrar fotos do acessório de luxo que é feita com couro escovado e conta com o logotipo da grife em metal esmaltado na frente.

Já nos próximos stories, ela contou com o apoio de uma funcionária do aeroporto para remarcar o voo e encontrar um hotel em que pudesse descansar até o novo embarque. Ainda no relato, ela contou que chegou a ir em dois hotéis, porém todos estavam lotados.

Por fim, ela conseguiu se hospedar em um hotel cápsula às 2h da manhã: "Chorei mais uma vez, porque eu tava cansada e com fome", desabafou ela em suas redes sociais. "Até que acordo com febre", continuou a atriz. "Embarco para Uberlândia. Finalmente, esse momento chegou!", completa a atriz.

