Rafa Brites posta clique antigo com Felipe Andreoli e se derrete: ''Pra dizer que te amo demais!''

Apresentadora Rafa Brites recordou foto em que aparece bem mais nova ao lado do marido, Felipe Andreoli, com quem tem dois filhos

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 11h35

A apresentadora Rafa Brites (35) recordou uma foto ao lado do marido Felipe Andreoli (42) nas redes sociais!

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram na terça-feira, 05, a influenciadora digital aparece bem mais nova com o jornalista. Os dois, pais de Rocco (5) e do pequeno Leon, que veio ao mundo no dia 22 de fevereiro, posaram de boné para trás, e Rafa se derreteu pelo amado ao celebrar a união de 11 anos.

"Passando pra dizer que te amo demais! Vi essa foto agora da gente “criança” ja casados… pelo jeito bem bêbados, de boné pra trás. Olha onde chegamos… tudo o que construímos, a família que formamos… O papo do jantar foi exames, check-up, pararmos de comer tanta porcaria, fazer musculação para as articulações. Somos ainda jovens, mas o tempo passa. E eu amo passá-lo com você @andreolifelipe", escreveu Rafa Brites na legenda da postagem.

"Ah amor...", babou Andreoli nos comentários. "Exemplos", exaltou Paloma Bernardi. "Lindos", elogiou Marcos Veras. "Coisa linda é viver um amor assim!", destacou uma fã. "Vocês são tão lindos juntos", disse outra.

Rafa Brites encanta com foto do caçula com Felipe Andreoli

A mamãe Rafa Brites encheu seu feed de amor e encantou os seguidores nas redes sociais na segunda-feira, 04!

A apresentadora compartilhou um registro fofíssimo do filho, Leon, de apenas um mês de vida e fruto de seu casamento com o jornalista Felipe Andreoli. O bebê posou usando um macacão cinza com colete e um chapéu, estilo de chef de cozinha, e Rafa se derreteu pelo herdeiro: "Ih, acho que deixei o pãozinho queimar no forno!". "Que DELÍCIA!!!", disse Mel Fronckowiak. "Aiiiii meu pai amadooooo", babou Caroline Trentini.

Confira a foto de Rafa Brites e Felipe Andreoli mais novos: