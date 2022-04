Nova fase! Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach estão construindo sua primeira casa juntos

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach anunciam que começaram a construir nova casa e animam a web

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 13h40

Próximo passo no relacionamento!

Logo no primeiro dia do ano, Mari Gonzalez (28) e Jonas Sulzbach (36) ficaram noivos! E, agora, avançaram um pouco mais.

Nesta segunda-feira, 18, o casal usou o Instagram para contar -com muita emoção- que estão construindo sua primeira casa juntos.

Para ilustrar o post, eles usaram um registro no qual apareceram ao ar livre se abraçando com sorrisinhos no rosto.

“Estávamos ansiosos pra compartilhar com vocês essa nova fase, quem acompanha a gente há um tempinho sabe o quanto esse momento é especial pra nós!”, começaram os ex-BBBs na legenda. “Vamos construir nossa casa, do nosso jeitinho, detalhe por detalhe, já conseguimos imaginar como vai ficar e estamos muito felizes e animados pra construir o lar da nossa família”.

“Desde pequena eu já sonhava com essa casa com piscina [risos]. A gente não vê a hora de receber vocês amigos. Querem acompanhar tudo por aqui?”, questionaram ao final.

Veja o registro que Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach postaram para anunciar que estão construindo sua primeira casa juntos: