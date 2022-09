Mel Maia abre álbum de fotos de setembro com momentos entre amigos e viagens

Atriz Mel Maia compartilha algumas de suas fotos favoritas do mês de setembro e arranca elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 20h49

Na noite desta quinta-feira, 29, a atriz Mel Maia (18), conhecida por trabalhos como Avenida Brasil e A Dona do Pedaço, publicou em suas redes sociais algumas fotos do mês de setembro, fazendo o famoso “dump”, que muitos artistas andam fazendo. Ele consiste em várias fotos aleatórias com um tema, que no caso, foram tiradas durante esse mês que está acabando.

Em algumas das fotos conseguimos ver Mel com seus amigos, alguns registros de viagens, sua mãe, o ator Eduardo Sterblitch, entre outras. Na legenda, a atriz escreveu: “September dump :)”.

Nos comentários, seus seguidores encheram de elogios e carinhas apaixonadas pelas fotos publicadas por Mel. “Linda”, “Amo muito”, entre outros podem ser vistos entre os inúmeros corações enviados para ela.

Veja as fotos do dump de setembro de Mel Maia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia abre álbum de fotos engraçadas e diverte seguidores

A atriz Mel Maia postou em seu Instagram algumas fotos engraçadas de si mesma, em momentos aleatórios, divertindo seus milhões de seguidores.

Dentro do álbum de fotos criado por Mel, a influenciadora aparece diferente dos momentos super produzida, com caras e bocas, comidas e situações engraçadas, e aproveitou para perguntar na legenda: “qual melmood da semana?” Entre as fotos, podemos ver Mel comendo, deitada, fazendo careta, fazendo skin care, entre outras.