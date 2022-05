Mariana Uhlmann posta foto em família e fala de Felipe Simas: ''Mesmo quando me irrita ou é teimoso, eu continuo te amando''

Família de Mariana Uhlmann e Felipe Simas surge juntinha em registro descontraído ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 28/05/2022, às 12h19

Mais um dia, mais uma homenagem para a família.

A influenciadora digital Mariana Uhlmann (31) costuma sempre demonstrar que seu marido e filhos são muito importantes para ela.

Na última sexta-feira, 27, não foi diferente.

Ela usou seu Instagram para publicar um registro no qual apareceu ao lado de Felipe Simas (29), Joaquim (8), Maria (5) e Vicente (2).

Como legenda do post, a musa se declarou. “Olhar essa foto me dá borboletas no estômago! Olhar essa foto é entender o quanto estamos juntos, o quanto as vezes as coisas são difíceis, diferente do que imaginamos, mas o quanto me enche de esperança saber que somos uma família”, começou.

“[Somos] um casal que, no meio de turbulências, resolvemos ter raízes no Senhor e não nos agarrar às circunstâncias! Eu amo você, amo a família que construímos, e amo viver cada dia ao seu lado. Mesmo quando você me irrita, ou quando é teimoso, eu continuo te amando! [risos]”, brincou se referindo ao amado.

Confira a imagem de Mariana Uhlmann em momento descontraído com sua família: