Mariana Uhlmann desabafa sobre 'tempo a dois' com Felipe Simas

Nas redes sociais, Mariana Uhlmann faz mais um desabafo honesto sobre seu casamento

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 13h30

Mariana Uhlmann (30) é sempre muito aberta com os seguidores.

Na noite do último domingo, 23, não foi diferente.

Em seu Instagram, a influenciadora digital decidiu desabafar mais uma vez sobre seu casamento com Felipe Simas (28).

Ao publicar uma foto ao lado do marido, ela falou como é o tempo a dois que eles têm quando estão ‘longe’ de Joaquim (7), Maria (4) e Vicente (1).

“No final do ano eu e Fi tivemos uma percepção de que quando estávamos com a nossa família, ficávamos tão relaxados, que esquecíamos de cuidar até de nós dois, do nosso relacionamento!”, começou. “Pode parecer mentira porque acabamos tendo mais tempo a dois, mas toda vez que voltávamos pra casa, estávamos mais distantes e era mais difícil voltarmos ao normal!”.

“Parece que quando estamos os dois com eles sabemos que é tudo corrido, toda a atenção é neles e nas necessidades, mas, por isso, ficávamos atentos em nós dois pra não deixar esfriar! Então quando percebemos isso combinamos de ficarmos atentos e agora com ou sem família estamos assim!”, contou a musa em seguida.

Veja a foto de Mariana Uhlmann com Felipe Simas: