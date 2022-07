Marcella Fogaça reflete após passar final de semana longe das redes sociais: ''Exercício maravilhoso de desapego''

Marcella Fogaça dá aula de desapego ao mostrar que curtiu o final de semana em família e longe de seu celular

Cada dia mais, o vício em aparelhos eletrônicos se intensifica. Portanto, hoje em dia, ficar longe de seu celular por um grande período já pode ser considerado uma vitória!

Inclusive, foi sobre isso que Marcella Fogaça conversou com os internautas na noite do último domingo, 03.

Após passar o final de semana off das redes sociais, a cantora publicou uma sequência de fotos com Joaquim Lopes (42) e com as gêmeas Sophia e Pietra (1). Nas imagens, que foram feitas em um calçadão, a família apareceu curtindo um momento descontraído.

“Ontem e hoje foi sobre nós. Nem peguei muito no celular, apenas pra fazer algumas fotos delas e ligar pras vovós e pro vovô. É importante ficar offline de vez em quando”, começou na legenda. “O celular muitas vezes parece extensão do nosso corpo, mas não é”.

“E deixá-lo de lado conscientemente por algumas horas é um exercício maravilhoso de desapego e foco no presente. Mergulhei na delícia da companhia da minha família, do silêncio das notificações… Na paz do agora. Beijo, gente linda! Amanhã tô de volta”, refletiu a influencer ao final.

Não demorou para que o ator deixasse um comentário no post da esposa, falando sobre o final de semana. “Foi tão bom”, disse.

