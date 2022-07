Marcela Mc Gowan e Luiza trocam declarações nas redes sociais e encantam a web

Apaixonada, Marcela Mc Gowan posta vídeo romântico com Luiza e presta linda homenagem

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 11h05

Já não é segredo para ninguém que Marcela Mc Gowan (33) e Luiza (29) são completamente apaixonadas uma pela outra.

As duas fazem questão de ressaltar este fato frequentemente em suas redes sociais. E, foi isso que rolou mais uma vez na última quarta-feira, 06.

A médica ginecologista usou seu Instagram para compartilhar um vídeo feito com uma montagem de fotos do casal com o áudio: “Tem gente que pode sentar até em uma calçada com você, que mesmo assim o seu dia vai ser incrível. Porque, nem sempre é onde, mas sempre é com quem”.

“Te amo, em qualquer lugar! Na praia, ou resgatando gatinhos na estrada. Em restaurantes chiques ou comendo o famoso ‘o que tem na geladeira’. Dormindo em camas fofas de hotéis incríveis ou na cadeira do busão. Amo sua companhia pra tudo! Amo que você topa tudo! Amo você”, escreveu a ex-participante do BBB 20 na legenda.

Não demorou para que a cantora sertaneja se declarasse de volta para a namorada nos comentários: “Sempre é com quem… Obrigada por estar aqui, em todos os momentos da minha vida. Eu te amo tanto… Mas tanto! Sempre estarei aqui pra você meu amor. Sempre!”, disse.

Confira o vídeo romântico e as homenagens feitas por Marcela Mc Gowan e Luiza: