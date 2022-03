Maisa Silva conquista 42 milhões de seguidores no Instagram e comemora: "Meu Deus, que isso?"

Maisa conquistou a marca de 42 milhões de seguidores na sua rede social e fez um post para comemorar em grande estilo

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 19h27

Nesta terça-feira, 29, Maisa (19) conquistou 42 milhões de seguidores em seu Instagram!

A atriz postou em seus stories sua reação quando viu a notícia, e na legenda escreveu: "Acordei com 42 milhões aqui no Insta!!! Meu Deus, que isso??? obrigada e bem vindos, novos primos".

A estrela da série De Volta aos 15ainda fez um post agradecendo o apoio dos "primos", que é como Maisa carinhosamente apelida seus seguidores. "Woow 42 M! Obrigada, thank you, gracias (gratidão infinita mesmo) aos melhores primos do mundo! Amo vocês !".

Nas fotos do post, a atriz da novela Carrossel usava um look vermelho com estampa de cobra. O visual era composto por um top, shorts e jaqueta.

Nos comentários, os fãs de Maisa comemoraram a conquista da artista. "Merece muito", comentou uma seguidora. Outro fãs rasgou elogios para a jovem atriz: "Merecedora! Linda, gata, perfeita, talentosa !".

Confira aqui Maisa celebrando os 42 milhões de seguidores!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)