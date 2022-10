Ludmilla relembra começo do relacionamento com Bruna: "só queria amar a Bru em qualquer lugar"

A cantora Ludmilla fez uma postagem relembrando o namoro escondido das duas

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 13h39

Ludmilla (27) fez uma postagem falando sobre o começo de sua carreira e relacionamento com Brunna Gonçalves (30), na última sexta-feira, 14. A cantora e a influencer só tornaram o relacionamento público em 2019, quando se casaram, após namorarem escondido por quase 1 ano.

O post compartilhado pela artista nos stories do Instagram dizia: "Você se lembra de quando queria o que tem agora?"

Ludmilla respondeu à pergunta lembrando de seus sonhos passados de forma nostálgica: "Só queria amar a Bru em qualquer lugar, de boa igual todo mundo e não podia. Lembrei também de como eu queria que as pessoas curtissem e se identificassem com as minhas composições. Caraca, lembrei também que meu sonho era morar no condomínio que eu moro hoje", disse.

No último dia 5, Ludmilla compartilhou em seus stories a reação de sua esposa ao receber de presente um celular novo!

Em seu stories ela conta sobre o presente e em seguida leva ele à dançarina, que está deitada na cama: “Galerinha! Eu tenho uma surpresa para a Bru! Ela estava louca pelo Iphone 14, mas não estava conseguindo encontrar. Vou dar de presente para ela“.

A reação de Brunna arrancou risadas dos seguidores, ela começou a gritar e perguntar: "É o roxo? Como você achou?”

A cantora respondeu brincando: “Roxo, 14 e de 1TB. vai ser blogueira! Tu não respeita tua mulher, filha! Tem que respeitar”