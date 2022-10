Ludmilla revela conta com valor impressionante em jantar luxuoso com a mãe e a irmã

A cantora Ludmilla postou um vídeo pagando uma conta de um jantar com sua mãe e irmã de valor altíssimo

Ludmilla (27) compartilhou o valor do seu jantar do último domingo, 16, em suas redes sociais. A cantora foi a um passeio em família, com sua irmã, Luane Sales (24), e sua mãe, Silvana Oliveira (46), e publicou um stories em seu Instagram revelando o valor da refeição! No vídeo, ela mostrou seu cartão passando no valor de R$ 1.439,18, e ainda brincou: "Luane é a mais mão de vaca da família!"

A família deu risada quando Ludmilla começou a brincar com às duas: "E aí irmã, gostou do jantar, minha nega?", perguntou ela. "Gostei", respondeu Luane. "Então é para você pagar", brincou a cantora. "Ela quase se engasgou", comentou Silvana, rindo. Luane afirmou que "tinha outro jantar" e que elas teriam a incluído naquele programa "porque quiseram".

Ludmilla relembra época em que namorava escondido com Brunna

Na última sexta-feira, 14, a famosa Ludmilla relembrou o início de seu relacionamento com BrunnaGonçalves (30). Motivada por um post no Instagram que questionava "Você se lembra de quando queria o que tem agora?", Ludmilla compartilhou um stories lembrando de seus antigos sonhos: "Só queria amar a Bru em qualquer lugar, de boa igual todo mundo e não podia."

A cantora e a influencer já namoravam escondido há quase 1 ano quando decidiram tornar o romance público em 2019.