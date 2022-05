Lucas Rangel fala da criação do Luks, seu avatar no Metaverso: ''É um processo que eu amo fazer!''

Durante um bate-papo com a TV CARAS, Lucas Rangel falou um pouco de como é ter um personagem dentro do Metaverso

Recentemente, Lucas Rangel (24) bateu um papo super divertido com a TV CARAS e falou um pouco sobre seu relacionamento com Lucas Bley, de seus empreendimentos e é claro, de sua inovação mais recente, o Luks, seu personagem no Metaverso.

"Onde eu vou agora querem saber onde está meu avatar do Metaverso.", disse ele brincando.

Rangel sempre gostou de tecnologia e teve a ideia de criar o personagem para se reinventar dentro da internet: "Surgiu muito da minha necessidade de eu sempre estar reinventando e criando coisas novas... Eu estou a quase 10 anos na internet, acredite ou não... E desde então eu fico ligado as tendências do que está acontecendo, seja do mercado, seja de lançamento ou seja de evolução".

"Eu acredito que a internet ta caminhando pra esse lado, que vai ser palpável. Eu acredito muito no Metaverso é que já é internet, só que a gente vai poder estar nesse ambiente.", seguiu ele.

Em seguida, o influenciador falou da sua experiência com essa tecnologia: "É divertido! É um processo que eu amo fazer! Eu já estou a muito tempo nisso, então essa coisa de gravar vídeo às vezes se torna muito normal. E com o Luks agora eu to me envolvendo em roteiro, produção, me mandam como ficou a versão final. Então está sendo uma experiência diferente, que eu gosto!".

Ainda durante o papo, o artista comentou que o desenvolvimento de seu avatar foi rápido, feito em apenas poucos meses, mas mesmo assim, alcançou um grande sucesso com o público: "Foi uma loucura! Foi uma corrida contra o tempo, eu não sabia se tinha alguém criando, enquanto eu também estava... Eu tinha um medo muito grande de lançar junto. Então foi um processo de muita loucura. É uma equipe de quase 10 pessoas pra ficar cuidando do universo dele.", contou.

Por fim, Rangel aproveitou para explicar como funciona o seu avatar no Metaverso: "Muita gente me pergunta: 'O que é o Luks e o que é o Metaverso?' Primeiramente o Metaverso é um espaço virtual. O Metaverso é muito do que a internet já é. Mas imagina você poder entrar na internet, não acessar. Viver de fato. E o Luks é essa personalidade que já vive dentro da internet. É uma coisa muito louca".

