Lorena Carvalho fala sobre ausência na web após fim do casamento

A influenciadora digital Lorena Carvalho explicou o motivo de ficar ausente das redes sociais desde o fim do casamento com Lucas Lucco

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 19h53

Lorena Carvalho (29) explicou o motivo de estar ausente das redes sociais desde que o fim de seu casamento com Lucas Lucco (30) foi anunciado.

No Stories do Instagram, a influenciadora digital respondeu o questionamento de uma seguidora e confessou que ainda precisa "reorganizar seus pensamentos".

"Obrigada pelas várias mensagens carinhosas que tenho recebido. Peço um pouco da paciência de vocês. Tem sido dias difíceis para mim e preciso do meu recolhimento para reorganizar meus pensamentos e minha vida também", começou ela.

Em seguida, Lorena ainda explicou que a rotina com o filho, Luca (1), está bastante agitada. "O Luca também está em uma fase bem ativa durante o dia e nas últimas semanas mudou o padrão de sono à noite. Ele sempre dormiu superbem à noite toda, direto, mas agora tem acordado muito de madrugada e quando acorda só quer ficar no me colo. Estou acabada", explicou.

O fim do casamento

No dia 18 de março, Lucas Lucco anunciou o fim de seu casamento com a influenciadora digital. "[...] O nosso ciclo como marido e esposa chegou ao fim, mas temos uma história que já começou a ser escrita, como pais, ao lado do nosso filho que é tão amado. Escrevo isso em respeito à vocês, que nos acompanham aqui todos os dias. Agradeço muito por todo o carinho conosco e peço que respeitem esse momento delicado pra mim e pra ela. Muito obrigado", disse ele.

Lorena também se pronunciou nas redes sociais. "É com muita dor que escrevo, mas gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Lucas, após 8 anos, seguiremos caminhos diferentes. Continuaremos sempre a fazer parte da vida um do outro, especialmente pelo nosso filho Luca, que é nossa prioridade! Peço por favor muito respeito e compreensão nesse momento to tão delicado para mim e para a nossa família", escreveu a modelo.

