Lívia Andrade esbanja look estiloso nos trens de Londres

Apresentadora Lívia Andrade curte viagem por Londres esbanjando sua beleza

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 21h41

Nesta sexta-feira, 30, a apresentadora Lívia Andrade (39), recém-contratada pela Rede Globo, mostrou em suas redes sociais que está curtindo uma viagem pela cidade de Londres, na Inglaterra. O que chamou a atenção nos registros foi o look da atriz.

Nas fotos, vemos que ela usa uma camisa xadrez preta e branca, com uma jaqueta de couro, calça preta e tênis branco, além de esbanjar um óculos moderno branco e uma bolsa transversal preta.

Posando dentro e fora dos trens, ela escreveu na publicação: “Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo.”

“Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrisos. E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo. Sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir”, completou, utilizando um trecho da música Trem-Bala, da cantora Ana Vilela.

Nos comentários, Lívia arrancou elogios de seus seguidores. “Ganhou um fã!!! Aula de história de vida!!!”, disse um. “A sua beleza com certeza tem que ser estudada”, comentou outra.

Veja a publicação de Lívia Andrade em Londres:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

