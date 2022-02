Kerline se anima ao receber DM de Luan Santana: ''Tô vencendo muito''

Kerline Cardoso celebra após receber mensagem no direct de Luan Santana

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 16h43

Apesar de ter sido a primeira eliminada do BBB 21, parece que Kerline Cardoso (29) está com a corda toda.

Inclusive, na última quarta-feira, 02, a influenciadora recebeu uma mensagem de ninguém menos que Luan Santana (30)!

Logo ao ser contatada pelo cantor sertanejo, é claro que ela foi dividir a ‘conquista’ com seus seguidores.

No Twitter, a loira fez um post para revelar que havia sido convidada para a festa de inauguração do Luan City, novo álbum do músico.

“Simplesmente Luan Santana me mandando direct chamando para assistir o novo trabalho dele. Tô vencendo muito”, brincou.

Vale lembrar que o evento do artista vai ocorrer nesta quinta-feira, 03, na Vila JK, um bar na Zona Sul de São Paulo, com a presença de diversos famosos.

Confira o post em que Kerline demonstra felicidade ao revelar que recebeu mensagem de Luan Santana: