Kelly Key conta o segredo de seu relacionamento com Mico Freitas durante 20 anos

Nas redes sociais, Kelly Key desabafa sobre seu relacionamento com Mico Freitas

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 16h42

Já não é segredo para ninguém que Kelly Key (39) usa suas redes sociais para motivar e inspirar seus seguidores.

Nesta terça-feira, 05, ela provou isso mais uma vez.

Viajando ao lado de Mico Freitas (41), a cantora decidiu contar no Instagram qual é o segredo do relacionamento de 20 anos deles.

“Como você se sente no seu relacionamento?”, questionou no começo da legenda. “Recebo muitos directs com perguntas sobre isso e vou dizer o que eu acredito e levo na minha relação: ambos somos protagonistas”.

“[Ambos] temos nossas individualidades, nossas questões profissionais, mas acima de tudo somos companheiros, caminhamos olhando na mesma direção, temos orgulho e admiração um pelo outro. Para fazermos dar certo, nestes 20 anos juntos, ele me acompanha diversas vezes nas minhas viagens de trabalho e eu faço o mesmo! Por isso tantas viagens”, contou a mãe de Suzanna Freitas (21), Jaime (17) e Artur (5).

“Vibramos, vibramos muito com cada conquista um do outro e é o que faz a diferença! Porque uma vitória dele, é uma vitória minha também e vice-versa! É bom ter ao lado alguém que te apoia, incentiva e principalmente, anda na mesma direção que você… E é assim que deve ser! Juntos seremos sempre mais fortes e imbatíveis!”, afirmou ao concluir o texto.

Para ilustrar o post, Kelly usou uma sequência de quatro fotos. O primeiro e o segundo registro são dela sentada em uma sala com uma linda paisagem. O terceiro é de uma mesa na qual é possível ver que o casal está tomando chá. E, o último, do empresário sentado no mesmo local em que a esposa está nos primeiros dois cliques.

Confira os registros que Kelly Key usou para desabafar sobre seu relacionamento com Mico Freitas: