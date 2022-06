Kamilla Salgado, Eliéser Ambrósio e Bento curtem dia de circo

Kamilla Salgado mostra dia de diversão no circo ao lado da família

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 11h49

Parece que o final de semana foi super divertido para Kamilla Salgado (35) e sua família!

Ao lado de Eliéser Ambrósio (38), Bento (1) e de amigos, a influenciadora passou um dia inteirinho em um circo.

Nesta segunda-feira, 13, ela usou seu Instagram para publicar uma sequência de cinco registros mostrando como foi o passeio.

A primeira, a terceira e a quarta imagens são da ex-participante do BBB com o herdeiro. A segunda é dela com o marido e o bebê. E a última é dos três com mais um casal e duas crianças.

“Modo circo, ativar”, brincou Kamilla na legenda da publicação.

“Lindos”, se derreteu uma internauta nos comentários. “Dia de risadas”, brincou outra. “Muito fofos”, babou mais um.

Confira os registros de Kamilla Salgado no circo com sua família: