De biquíni, Juliana Lima ostenta corpão sarado no Rio de Janeiro: "Delícia de lugar"

Juliana Lima ostenta corpão sarado após renovar o bronzeado em hotel luxuoso em Ipanema, no Rio de Janeiro

Redação Publicado em 06/04/2022, às 10h56

Juliana Lima deixou a web boquiaberta com sua boa forma ao posar de biquíni à beira da piscina e um hotel luxuoso no Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema.

Em uma sequência de imagens, a modelo e influenciadora digital ostentou o corpão sarado em biquíni com estampas coloridas e geometrísticas.

Na legenda de uma das fotos, a brasileira não escondeu a paixão que tem por biquínis, e aproveitou o momento para completar a peça com uma saída de praia.

Destaque também para cinturinha que virou alvo de muitos elogios no Instagram. “Perfeição que se diz?”, perguntou um rapaz. “Maravilhosa!”, exclamou um segundo. "Gata demais", declarou MC Mirella(23).

A modelo, inclusive, está pronta para lançar sua marca própria de biquínis. Ela contou que o lançamento é fruto dos estudos que realizou no renomado Instituto Marangoni, de Londres, onde é formada em Moda.

