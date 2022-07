Juju Salimeni revela como gastou primeiro salário na TV

Juju Salimeni contou como usou seu primeiro salário após começar a trabalhar como assistente de palco no 'Pânico na TV'

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 15h37

Juju Salimeni (35) abriu uma caixa de perguntas no Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seguidores nesta quarta-feira, 27, e deu uma resposta muito sincera ao ser questionada sobre seu primeiro salário na TV.

A influenciadora digital, que foi assistente de palco no programa Pânico na TV por quase 10 anos, confessou que seu primeiro pagamento foi usado para pagar uma dívida do seu cartão de crédito, que segundo ela, o limite nem era tão alto.

"Juju lembra o que comprou com seu primeiro salário quando começou na TV?", perguntou um internauta. "Não comprei nada. Paguei dívida! Estava toda ferrada com parcela do cartão de crédito e o limite nem era alto", respondeu ela.

Vale lembrar que durante uma participação no PodDelas, Juju revelou que ganhava R$ 200 por gravação na época do Pânico na TV. "Sempre ganhei mais na internet que na TV, o Pânico era um salário simbólico, a gente ganhava 200 reais por gravação, a gente era super explorada, era uma fase que nada que aconteceu seria permitido hoje em dia, quanto a questão das piadas tanto a questão de trabalho, a gente não tinha contrato, não tinha nada, era uma vitrine", revelou.

Confira:

Reprodução/Instagram

Juju fala sobre entrar no BBB

Durante uma entrevista para o podcast Eu Fico Loko de Christian Figueiredo (28) e Lucas Selfie (27), Juju contou o acha de participar de reality shows. A influencer revelou que foi convidada para entrar em A Fazenda algumas vezes, mas recusou por medo de passar fome, mas ressaltou que aceitaria participar do Big Brother Brasil.

"Não me chamaram, infelizmente. Eu iria. Eu queria. Eu acho que está em uma fase muito boa, fase de relevância. Eles estão nessa vibe de levar pessoas conhecidas, então eu acho que seria bom, eu ia ter que fazer um trabalho mental", contou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!