Jéssica Beatriz Costa fala sobre relação com a cunhada, Virginia Fonseca

Após ser questionada por um internauta, a irmã de Zé Felipe negou que tenha problemas com Virginia

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 15h42

Jéssica Beatriz Costa (28) abriu uma caixa de perguntas no Stories do Instagram para responder algumas perguntas dos seus seguidores, e foi questionada sobre sua relação com a cunhada, Virginia Fonseca(23), esposa de seu meio-irmão, Zé Felipe (24).

Um internauta quis saber se elas se dão bem, já que nunca vê nenhum registro das duas juntas quando tem alguma festa na casa do cantor Leonardo(59). A filha do cantor sertanejo negou que tenha algum atrito com a influenciadora digital e postou uma foto em que elas aparecem juntas conversando.

"Você e a Virgínia se dão bem? Não vejo ela com você quando tem as festas", questionou o fã. "Óbvio que a gente se dá bem! Postar foto e vídeo não é a mesma coisa que 'se dar bem' com alguma pessoa. Fica a dica", respondeu.

Em seguida, Jéssica fez um desabafo e contou que já estava cansada de responder essa pergunta. "PS. Já respondi essa pergunta mil vezes, já tá na hora de mudarem o disco", completou a youtuber.

Confira a resposta de Jéssica sobre a relação com Virginia:

Reprodução/Instagram

Virginia mostra dia na fazenda

Ainda no clima do aniversário de 59 anos de Leonardo, Virginia Fonseca dividiu com os seus seguidores um registro fofíssimo na companhia da filha, Maria Alice (1), na fazenda Talismã. Prontas para aproveitar o calor de Goiânia, mãe e filha surgiram com roupas de banho. Com a herdeira no colo, a influenciadora surgiu de óculos escuros e vestido.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!