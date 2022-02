Jean Poloni recria foto icônica de Zeca Pagodinho e o homenageia em tatuagem: ''Ele é tipo um estilo de vida''

Jean Poloni, fã de Zeca Pagodinho, recria foto icônica do cantor em tatuagem e viraliza nas redes sociais

Redação Publicado em 15/02/2022, às 10h40

O tatuador Jean Poloni, mais conhecido como JP, recriou com precisão uma foto icônica do cantor Zeca Pagodinho (63) que viralizou na web.

A foto, que se tornou um meme em 2014, mostra o cantor chamando um táxi, enquanto segura um copo de chopp na maior tranquilidade e simplicidade, como o músico sempre parece estar.

O trabalho do artista do Rio Grande do Sul, foi compartilhado nas redes sociais e viralizou após receber diversos elogios de seguidores e fã do compositor que conquistou o Brasil.

"Eu sou fã demais do trabalho dele, tudo que ele representa para o samba que eu amo enquanto cultura, mas mais do que isso pelo que o Zeca representa como pessoa, ele é tipo um estilo de vida, sempre de bom humor, educado, ajuda muito as pessoas e comunidade, a humilde dele é uma lição para todo mundo", ressaltou o tatuador.

Amante de traços preto e cinza, JP é especializado em desenhos realistas. Mergulhado no universo das artes desde muito cedo, ele desenvolveu um método em recriar rostos. E, para celebrar isso, o tatuador decidiu recriar a foto icônica do cantor brasileiro.

"O Zeca poderia ter tudo que ele quisesse, poderia usar só roupa top, comer só em restaurante fino, mas o lugar mais fácil de encontrar ele é com a família e amigos, de bermuda e chinelo, com um copo americano de cerveja na mão", continuou ele.