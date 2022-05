Jade Seba e a família surgem juntinhos em fotos perfeitas após casamento no RJ

No Dia da Família, Jade Seba, Bruno Guedes e Zion protagonizam momentos fofíssimos

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 12h37

No último domingo, 15 de maio, foi celebrado o Dia Internacional da Família.

Jade Seba (29), que nunca escondeu o quanto é próxima e apaixonada por seus parentes, não deixou a data passar em brando.

Em seu Instagram, a influenciadora digital decidiu compartilhar uma sequência de quatro registros ao lado de Bruno Guedes (28) e Zion (2).

As imagens foram feitas durante um casamento em Saquarema, no Rio de Janeiro. A primeira é um vídeo no qual os três aparecem andando juntinhos.

Já as fotos são uma só do bebê, a outra dele com o pai e a última do pequeno com a mãe.

“Família”, escreveu apenas na legenda. A gata também acrescentou as hashtags ‘Dia Da Família’ e ‘nós’.

Os internautas lotaram o triozinho de amores. “Coisa mais linda”, comentou um. “Os incríveis”, brincou outra. “Que deus abençoe sempre essa família”, pediu uma terceira. “Perfeitos”, elogiou mais uma.

Confira as fotos que Jade Seba postou ao lado de Bruno Guedes e Zion em homenagem ao Dia da Família: