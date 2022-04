Jade Picon esbanja alegria ao curtir primeiro dia do Coachella: ''Mais uma realização de um sonho''

Jade Picon mostrou toda sua animação no primeiro dia de Coachella publicando cliques arrasadores no festival

CARAS Digital Publicado em 16/04/2022, às 15h55

Neste sábado, 16, Jade Picon (20) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi seu primeiro dia no Coachella.

A influenciadora publicou uma série de cliques onde ela aparece curtindo o festival de música, em frente a um estande todo colorido, usando um look estiloso.

A ex-BBB 22 apostou em um top todo brilhando e uma calça preta cheia de detalhes prateados, combinando com um sapato no mesmo estiloso, além de um boné básico e uma bolsa transparente.

Na legenda, ela falou com carinho do momento, mostrando toda sua alegria por estar no festival: "Foi inesquecível! Mais uma realização de um sonho. feliz demais! Hoje tem mais!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeita!", disse um. "Que gatinha!", falou outro. "Deusa!", escreveu um terceiro. "Você é demais!", elogiou ainda um quarto.

Jade Picon esbanja corpão escultural!

Na tarde da última sexta-feira, 15, antes de ir para o festival, Jade decidiu curtir o clima bom de Palm Springs para tomar um banho de piscina.

A influenciadora publicou um clique onde ela aparece com um biquíni mínimo, logo após um mergulho, esbanjando seu corpão escultural e mostrando toda sua beleza.

Confira os cliques de Jade Picon curtindo o primeiro dia de Coachella: