Influencer e mãe! Bella Falconi revela como lida com a culpa de ficar muito tempo no celular

Bella Falconi faz desabafo sobre a 'culpa maternal' que sente por trabalhar muito no celular

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 16h45

Cada vez mais, o ‘vício’ em mexer no celular é maior. Principalmente para as pessoas que trabalham com o aparelho.

Bella Falconi (36) é influenciadora digital, então, ela usa as redes sociais como ferramenta e costuma fazer isso com grande frequência.

E, além disso, ela é mãe de Vicky (6) e Stella (3).

Nesta quinta-feira, 12, a musa decidiu desabafar sobre a culpa maternal que sente por esse exato motivo.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de fotos nas quais apareceu recebendo carinho da caçula enquanto estava com seu telefone em mãos.

“Essa foto retrata bem a minha realidade. Uma mãe que trabalha muito e, na maior parte do tempo, pelo celular. Venci algumas das minhas ‘culpas’ maternais no dia em que aceitei que minha realidade é essa. E que, ao invés de lamentar e de me autoflagelar, eu poderia inserir as crianças no meu universo de modo que elas entendessem: ‘esse é o trabalho da mamãe e ela ama fazer isso’”, começou a legenda.

“Sempre que possível elas estão comigo. E no horário de trabalho elas falam - ‘mamãe tá no ‘escritório’ (leia-se celular)’. Mas o momento delas, é delas. Aprendi que não podemos idolatrar os nossos filhos e torná-los seres intocáveis e inatingíveis. Eles precisam compreender o fluxo da vida e serem inseridos na nossa realidade e não numa maternidade romantizada e perfeita. E aí, como você tem vencido suas culpas?”, questionou a esposa de Maguila (43) ao final.

Confira os cliques que Bella Falconi usou para ilustrar sua culpa maternal: