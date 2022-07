Influencer Bruna Pinheiro reflete sobre as responsabilidades dos criadores de conteúdo

A influenciadora Bruna Pinheiro abriu o jogo sobre a carreira, vida antes da fama e planos para o futuro

Natalia Queiroz Publicado em 15/07/2022, às 18h08

Bruna Pinheiro (22) é um dos grandes nomes que entrou para o grupo de influenciadores que ganharam destaque com o crescimento do TikTok.

Nascida em Pernambuco, a criadora de conteúdo reúne mais de 600 mil seguidores na plataforma de vídeos e mais de 320 mil seguidores no Instagram. Com vídeos hilários, Bruna traz o seu humor inconfundível, assim como o seu sotaque, para a alegria dos internautas.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a influenciadora comentou sobre a carreira, a vida antes da fama e os planos para o futuro.

Antes de começar a ser reconhecida nas ruas, Bruna era professora de inglês e foi lá onde já iniciou o processo de se transformar em criadora de conteúdo - mesmo sem saber.

"Eu trabalhava como professora de inglês e tinha um grupo de amigos que também eram professores da mesma plataforma de ensino. Eu gravava alguns vídeos para eles e a gente trocava esses vídeos no grupo", relembra ela. Até que certo dia, um aluno, na inocência, fez com que a professora estourasse nas redes sociais apenas com um questionamento. "Um dia um aluno perguntou para mim como é ele poderia traduzir as gírias nordestinas para o inglês, e aí eu gravei o primeiro vídeo que estourou que é dizendo que não tem como traduzir essas gírias e deu um grande boom", contou.

Foi então que ela tomou gosto pelas gravações e, com o incentivo da irmã e dos amigos, seguiu filmando. "Depois fiz outros vídeos por incentivo dos meus amigos e da minha irmã, e pouco a pouco fui achando o meu nicho e a forma como o meu humor tem trilhado essa rotina de gravação".

Agora que a pernambucana já possui certa influência, ela reflete sobre as suas responsabilidades. "É difícil resumir em palavras o impacto e a responsabilidade que a gente, que trabalha com a internet, tem na vida do outro. Às vezes a pessoa está tendo um dia difícil e o alívio cômico dela é o video que eu produzi durante o dia. Então eu consigo sentir esse impacto quando eu encontro com essas pessoas na rua, em festas, no shopping", afirmou.

"É muito forte quando alguém chega para você e diz 'Obrigada por fazer o que você faz, obrigada por me motivar'. Isso é de um impacto absurdo, porque você vê que a sua vida tem uma relevância tão singela a ponto de impactar o outro. Tenho pensado bastante sobre a responsabilidade que esse impacto traz", desabafou ela.

Atualmente, Bruna tem que 'competir' pelo seu espaço dentro da comunidade do humor que se criou nas redes. Para garantir a sua criatividade, a influenciadora revela: "Eu tento fazer um humor inteligente para que as pessoas consigam se reconhecer. Tento trazer situações que as pessoas geralmente passam e que, mesmo não sendo tão boas, eu trago uma pitada de humor para gerar uma leveza ao falar sobre isso".

Como fonte de grande inspiração, a criadora de conteúdo cita Tata Werneck. "A rapidez do humor dela, a forma como ela é muito ágil", aponta. E completa: "Eu uso desse crescimento de outros vídeos e outras personalidades da internet para estudar a forma na qual eu posso fazer o meu humor", disse.

Ser influenciadora não estava nos planos de Bruna, porém a comunicação já era algo que ela tinha em mente para o seu futuro. "Antes de viralizar na internet e começar a usar da minha comunicação dessa forma, eu me via trabalhando com possíveis palestras dentro da psicologia, ciências sociais, antropologia. Eu inclusive já pensei em entrar para a política, até que a minha vida virou de cabeça para baixo", contou.

"Queria que a comunicação traçasse os laços da minha vida e hoje eu vejo isso acontecendo com a internet de uma forma tão gostosa. Só quero voar agora", afirmou ela.

Nova contratada da Play9, Bruna abre o jogo sobre os seus planos para os próximos anos. "A meta agora é fazer com que as pessoas saibam é que Bruna Pinheiro, que elas possam reconhecer no meu rosto e na minha voz e no meu humor quem eu sou, com muita leveza e risada. E que esse acolhimento que a Play9 teve comigo, possa gerar bastante frutos", concluiu.

BRUNA PINHEIRO REFLETE SOBRE VIDA DE INFLUENCIADORA DIGITAL