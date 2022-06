GKay, Álvaro e Lucas presenteiam Rafa Uccman com pulseira de R$ 47 mil: ''Ouro branco''

Amizade de milhões! GKay, Álvaro e Lucas Guedes presenteiam Rafa Ucmann com pulseira de ouro branco avaliado em mais de R$ 47 mil

Redação Publicado em 16/06/2022, às 09h06

Rafa Uccman (29) recebeu uma comemoração surpresa na madrugada desta quinta-feira, 16.

Os melhores amigos da influencer se reuniram para celebrar a data especial, que também foi celebrada com uma festa inspirada no Coachella, um dos maiores festivais de músicas do mundo.

GKay, Lucas Guedes, Álvaro e outros influenciadores se reuniram e compraram uma pulseira de ouro branco da marca Cartier para presenteá-la. A pulseira está avaliada em 47,6 mil reais no site oficial da empresa.

"A gente gastou horrores e ela está fingindo que não liga!", brincou GKay no Instagram Stories. "Isso aqui é nada comparado à amizade de vocês", ironizou a apresentadora do Poccast ao mostrar o presente. "Você mandou até a referência do que você queria!", entregou a empresária em seguida.

