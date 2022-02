Ex-BBB Sarah Andrade mostra seu look do dia e web aprova: ''Passo mal com sua beleza''

Sarah Andrade compartilha registros para mostrar seu outfit do dia e recebe chuva de elogios

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 16h42

Sarah Andrade (30), ex-participante do BBB 21, não passou despercebida pelas redes sociais nesta sexta-feira, 25.

E, com razão!

Ao usar seu Instagram para mostrar seu look do dia, a influenciadora digital publicou uma sequência de fotos lindas.

Nas três imagens, é possível ver a ‘espiã’ usando uma blusa e shorts brancos, um blazer laranja e uma bolsa marrom.

“Sextou por aí meus amores?”, questionou no começo da legenda. “Por aqui o feriado já está começando e quero ver todos vocês comigo aqui no Rio de Janeiro”.

“Lookinho bem descontraído, complementando com o blazer que é uma peça que não sai do meu guarda-roupa, vocês sabem que amo! Ideal para um almoço, eventos, um look bem dia, perfeito para se sentir confortável, mas sem perder o glamour”, aconselhou a loira.

Não demorou para que Gil do Vigor (30) deixasse um comentário no post da amiga. “Toda empresária moderna, adoro!”, babou.

E, ele não foi o único. “Linda”, “maravilhosa sempre”, “fico boba com seus looks”, “eu passo mal com sua beleza” e “perfeita” foram alguns comentários deixados pelos fãs.

Confira o look do dia de Sarah Andrade: