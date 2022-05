Ex-BBB Jessi Alves se diverte ao fazer compras na 25 de Março: "Baratinho"

De mudança para São Paulo, ex-BBB Jessi Alves se diverte ao fazer compras na 25 de Março

A ex-BBB Jessilane Alves (26) não abandonou os hábitos da vida antes do BBB e está mostrando ser gente como a gente.

De mudança para São Paulo, a professora continua deixando o luxo só para ocasiões especiais e resolveu fazer compras para a casa nova na 25 de Março, o centro comercial popular de São Paulo.

Sorridente, a mineira comprou algumas coisinhas para casa nova e não perdeu a oportunidade de economizar bastante no local.

Na foto, a ex-sister posou com sacolas nos braços e alguns cabos de vassoura nas mãos a famosa rua paulista: "Sumida, pois estava no rolê de compras para o novo lar na 25 de Março! Bem baratinho", escreveu ela ao compartilhar um clique em frente a uma das ladeiras principais do local.

Os fãs, é claro, se divertiram com o registro e entraram na brincadeira. "A verdadeira vencedora do BBB", brincou uma seguidora. "A Jessi é a melhor", comentou outro. "Toda paulista já", disse um terceiro.

Sumida pois estava no rolê de compras para o novo lar… na 25 de março! Bem baratinho 💜 pic.twitter.com/tSPGliqsXQ — Jessi Alves (@a_jessilane) May 23, 2022

Encontro com fãs:

Ainda recentemente, Jessilane Alves se encontrou com seus fãs. Em seu Instagram, ela publicou um vídeo que começou com ela se arrumando para o passeio e terminou no shopping, sendo abraçada por diversas pessoas.

"Pela primeira vez depois do BBB, eu marquei um encontro com os seguidores no shopping da minha cidade. Pensei que não teria muita gente, mas quando cheguei fiquei surpresa com a quantidade de pessoas que estavam lá para me ver! Nunca imaginei que tantas pessoas gostariam de mim. Gratidão por tudo!", escreveu ela ao compartilhar o registro.