Ex-BBB Hariany Almeida e José Victor Pires anunciam fim do namoro

Nas redes sociais, Hariany e José Victor confirmaram o fim do relacionamento

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 21h11

O namoro de Hariany Almeida(24) e José Victor Pires (22) chegou ao fim.

Nesta quarta-feira, 13, a assessoria de imprensa da ex-BBB divulgou uma foto falando sobre o término. No Stories do Instagram, o ator também publicou o comunicado.

"Viemos através dessa nota informar especialmente a todos os fãs que o relacionamento entre Hariany Almeida e José Victor Pires chegou ao fim. A decisão foi tomada em comum acordo nos últimos dias. O ex-casal acredita que o melhor caminho a seguir seja o da amizade, assim mantendo carinho, respeito e parceria", diz a nota.

Hariany também se manifestou no Stories e agradeceu o apoio dos fãs. "Meus amores, estou vindo aqui com carinho e respeito a todos que me acompanham e torciam para o meu namoro. Venho através do meu perfil confirmar a nota lançada pela minha assessoria sobre o término do meu relacionamento com o José. Nos últimos dias decidimos juntos que seguiremos sendo apenas amigos, continuamos com a nossa parceria e consideração. Obrigada por todas as mensagens, e por favor, respeitem esse momento porque nenhum término é fácil... então dispenso especulações, pois isso é muito íntimo", disse ela.

Em seguida, a ex-BBB deixou um recado ao ex. "E ao José só desejo coisas boas, pois ele é um menino de um coração muito bom, sempre irei desejar coisas boas para ele, e vou guardar todos os momentos vivios no meu coração. Agora vida que segue para nós dois", completou ela.

Hariany assumiu o namoro com José em outubro do ano passado durante sua participação no PodDelas. Vale lembrar que a modelo ficou famosa após participar do BBB 19. Já o ator ficou conhecido ao fazer parte do elenco da novela Ti Ti Ti, quando tinha apenas 10 anos.

Confira o comunicado publicado por Hariany e José:



Reprodução/Instagram