‘Eu fujo de polêmica’, diz Jade Picon em bate-papo com Gio Ewbank e Fê Paes Leme

Jade Picon participa do famoso “Quem Pode Pod” e fala sobre polêmicas, trabalho e Big Brother Brasil

CARAS digital Publicado em 11/10/2022, às 16h58 - Atualizado às 18h21

Jade Picon (21) é a convidada número 15 do “Quem Pode Pod”, podcast repleto de convidados famosos e de histórias curiosas, apresentado por Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39). O programa começa às 19 horas desta terça-feira, dia 11, mas de acordo com o spoiler publicado por Gio Ewbank em suas redes sociais, Jade aproveitou para bater um papo descontraído e falar sobre todos os assuntos.

Além de colocar em pauta os boatos sobre ser desumilde, uma questão muito falada durante sua participação no Big Brother Brasil 22, a influenciadora e atriz deixou claro: “Eu fujo da polêmica, mas a polêmica sempre vem atrás de mim.”

Jade também explicou que se considera firme, que sabe o que quer e que fala bem. E aconselhou: “Não se diminua para caber dentro das expectativas de quem quer ver sua falha!”

Jade Picon é a atriz mais citada no Twitter durante primeiro capítulo de Travessia

Após a estreia do primeiro capítulo de “Travessia”, na última segunda-feira, dia 10, Jade mostrou a que veio e já levou o nome da novela para os assuntos mais comentados do Twitter. Segundo levantamento da plataforma, Jade Picon - em seu primeiro trabalho como atriz, vivendo a personagem Chiara - foi a artista do elenco mais citada durante o episódio inicial do folhetim de Gloria Perez (74), autora que, inclusive, aparece logo em seguida da influenciadora como um dos nomes mais recorrentes nas conversas sobre “Travessia”.

Em terceiro lugar entre os perfis mais marcados em Tweets, aparece Giovanna Antonelli (46), que protagoniza pela segunda vez a Delegada Helô, personagem de Salve Jorge, novela de 2012 da mesma autora. O público no Twitter estava ansioso pelo retorno da personagem e a hashtag #vemdelegada ficou entre as cinco mais mencionadas nas conversas durante o capítulo de estreia. #Travessia liderou o ranking.