Em evento, Flávia Viana exibe mão boba de Marcelo Zangrandi

Flávia Viana posta registros especiais ao lado de Marcelo Zangrandi

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 10h40

Alerta de casalzão!

Flávia Viana (38) deixou os internautas babando com a sequência de registros que publicou ao lado do marido, Marcelo Zangrandi (35).

Completando 4 anos e 9 meses juntos, o casal decidiu comemorar em um evento de uma marca de maquiagens. E, antes de sair, eles protagonizaram um momento super romântico -e ousado!

No Instagram, ela compartilhou quatro cliques nos quais os dois apareceram posando juntinhos com seus looks all black. Em um dos registros, é possível ver a mão boba do humorista na atriz.

“Aproveitamos os 10 anos da marca de maquiagem para curtir juntinhos o ‘FlaCelo Day’ hoje. 4 anos e 9 meses juntos!”, escreveu a mãe de Sabrina (19) e Gabriel (1) na legenda.

Em pouquíssimo tempo, a postagem estava lotada de elogios para os dois. “Parabéns, casal lindo”, “wow”, “deu até calor aqui”, “ah, vocês!”, “olhem o poder desse casal”, “perfeitos” e “surra de beleza”, disseram alguns dos fãs nos comentários.

Confira as fotos de Flávia Viana com Marcelo Zangrandi: