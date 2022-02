Duda Reis publica vídeo dançando na chuva com seu novo namorado, André Luiz Frambach

Após assumir romance, Duda Reis e André Luiz Frambach surgem dançando na chuva em registro

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 12h40

Depois de muitas especulações, Duda Reis (20) finalmente assumiu, no último dia 05, que está namorando André Luiz Frambach (24).

E, mesmo com pouco tempo, a influenciadora digital já quis prestar uma homenagem pública ao novo affair.

Em seu Instagram, ela compartilhou um vídeo super fofo onde os dois apareceram dançando na chuva e se divertindo muito.

Como legenda, a ruiva usou um trecho da música Oh! Chuva, do grupo Falamansa: “Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés…”, escreveu.

“A gente não existe! Fazemos de segundos uma eternidade e da eternidade os melhores momentos”, comentou o ator no post da amada.

Confira o registro de Duda Reis e André Luiz Frambach dançando na chuva: