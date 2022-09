Carla Vanzak encanta ao mostrar as belezas de NY: ''Selva de pedra''

Na companhia do marido, influenciadora Carla Vanzak encanta ao abrir álbum de fotos dos passeios por Manhattan, em Nova York

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 13h16

Já cantava apaixonado o lendário Frank Sinatra: “New York, New York!”, e não é para menos: a cidade, com mais de oito milhões de habitantes, é um dos maiores centros de entretenimento e compras do mundo, abriga uma população multicultural e é conhecida por ser um dos maiores pólos artísticos do planeta, como na música, pintura e cinema.

Resultado dessa soma, a “cidade que nunca dorme”é um dos principais destinos turísticos do mundo, incluindo o da influenciadora digital Carla Vanzak. Deixando o conteúdo de beleza de lado, a brasileira resolveu abrir o álbum de fotos dos registros impecáveis da sua pequena viagem a uma das ilhas mais famosas do mundo.

Através das redes sociais, a também modelo brasileira mostrou os principais pontos turísticos da “Big Apple” e impressionou ao mostrar todo o seu estilo ao visitar os principais museus, restaurantes, o local do World Trade Center, The Vessel e a beleza das flores de High Line.

Carla Vanzak se derrete pelas vistas de Nova York em novo álbum de fotos:

