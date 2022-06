Bruna Biancardi, namorada de Neymar Jr, ganha R$ 20 mil em torneio de pôquer: "A coisa mais inesperada que já aconteceu"

A namorada de Neymar Jr disputou um torneio de pôquer em Las Vegas e ficou em segundo lugar

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 15h07

Bruna Biancardi (28) mostrou que aprendeu direitinho com o namorado, Neymar Jr. (30), como mandar bem no pôquer.

Nas redes sociais, nesta terça-feira, 14, a influenciadora digital revelou para os seguidores que ficou em segundo lugar em um torneio de pôquer que aconteceu nesta segunda-feira, 13, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

"Foi a coisa mais inesperada que já aconteceu na minha vida. Pensa em jogar com um monte de gente profissional e ganhar em segundo lugar? Bizarro. Eu nem ia jogar ontem, fazia tempo que não jogava, nem lembrava as regras direito", contou ela no vídeo, explicando que ganhou US$ 4 mil, cerca de R$ 20,4 mil na cotação atual.

Em primeiro lugar ficou uma amiga de Bruna, que segundo a influencer, nunca havia jogado pôquer. Nos vídeos, a namorada de Neymar ainda revelou como vai gastar o dinheiro que ganhou no torneio. "Foi muito legal, ganhei US$ 4 mil, vou fazer compras e torrar tudo hoje", falou ela.

Confira a postagem de Bruna: