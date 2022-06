Bruna Biancardi, namorada de Neymar Jr, fala sobre susto em avião: "Um livramento"

A influenciadora digital Bruna Biancardi tranquilizou os fãs após o avião que estava fazer um pouso de emergência

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 16h15

Bruna Biancardi (28) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 24, para falar pela primeira vez sobre o susto que passou quando o avião que estava precisou fazer um pouso de emergência em Boa Vista, Roraima. Ela estava com o namorado, Neymar Jr (30), e a cunhada, Rafaella Santos (26).

No Stories do Instagram, a influenciadora digital, que estava ausente da web, tranquilizou os fãs e afirmou que está bem. Além disso, ela ressaltou que o episódio foi um "livramento".

"Não tinha aparecido ainda, mas queria tranquilizar vocês. Está tudo bem. Passamos por um susto, vocês souberam, mas graças a Deus deu tudo certo. Deus cuidou da gente, foi um livramento e está tudo bem, tá?", afirmou ela nos vídeos.

Bruna também contou que voltou a praticar exercícios. "Acordei cedo, tomei café, treinei... porque a volta é dura. Mas ela tem que acontecer, uma hora a conta chega. Engordei na viagem, bora correr atrás e colocar meus hábitos no lugar, minha rotina no lugar."

O susto

Na última terça-feira, 21, o jatinho de Neymar precisou fazer um pouso forçado. A aeronave particular precisou pousar no aeroporto de Boa Vista, em Roraima, por volta das 2h da manhã por causa de um problema técnico no para-brisa.

Após a repercussão do episódio, o jogador surgiu nas redes sociais e falou com os fãs sobre o ocorrido. "Passando pra agradecer as mensagens, mas está tudo bem! Estamos indo pra casa. Foi só um susto. Está geral bem aqui, tá? Beijo, estamos juntos!", disse o atleta.