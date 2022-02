Bianca revela o motivo de sempre criar universos em seus lançamentos: ''Quem inova, lidera''

Nas redes sociais, Bianca Andrade faz reflexão sobre ser uma 'marketeira' de carteirinha

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 16h45

Desde a época do BBB 20, Bianca Andrade (27) já começou a ficar famosa pelas suas estratégias de marketing.

De lá para cá, isso só aumentou. Principalmente depois da inauguração do escritório Boca Rosa Company.

Sempre muito aberta com os seguidores, a empresária decidiu abrir seu coração e conversar um pouco sobre o assunto.

Em seu Instagram, ela publicou um registro promovendo seu mais novo produto e revelou o motivo de ser tão ‘marketeira’.

“Que é isso, um filme?”, brincou no começo da legenda se referindo a um de seus memes no Big Brother. “Não, isso é marketing 360°. Ao contrário dos outros posts estratégicos, esse será informal, um papo de amiga com vocês (inclusive desculpe o horário, mas eu ainda tô pilhada aqui)”.

“Algumas pessoas me perguntam: ‘Por que você cria todo esse universo para os seus lançamentos? Você já tem milhões de seguidores, por que não só posta uma foto linda e pronto? Aposto que vai vender igual’. A minha resposta é simples: gosto de inovar. E quem inova, lidera. Mas essa história não é nada perfumada, na verdade é o contrário. Eu fico exausta, me entrego com a alma, trabalho muito, muito mesmo, são milhares de reuniões, pepinos pra resolver, corro riscos e a responsabilidade com as minhas ideias loucas é árdua, pesa”, pontuou a mãe de Cris (7 meses).

“Mas essa sou eu. A minha essência é criativa e inquieta. Meu ego mora em ver o meu império fazer história junto com o meu time que é tão dedicado quanto eu. Eu tenho sonhos ambiciosos e eu quero merecê-los. Sempre! Obrigada por terem acompanhado essa fase 1 do lançamento com tanto carinho, obrigada mais uma vez a todos os envolvidos pra que esse lançamento acontecesse de forma tão impecável! Ainda não acabou. Amanhã começa a fase 2! Bora continuar inovando e fazendo história…”, pediu ao final.

Confira o post em que Bianca Andrade conversa com os internautas sobre suas estratégias de marketing: