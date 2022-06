Bianca Andrade rebate críticas sobre usar roteiros para as redes sociais

Mais uma vez, a influenciadora Bianca Andrade se explicou sobre o seu planejamento das redes sociais

O planejamento de mídias sociais de Bianca Andrade (27) ainda está dando o que falar.

A influenciadora digital usou as suas redes sociais mais uma vez para rebater as críticas e explicar o motivo pelo qual faz o uso de tal planejamento.

Pelos Stories do Instagram, ela comentou que existem pessoas que estão sendo sarcástico com o assunto, porém fazem igual. "Porque eu já vi gente sendo sarcástico em relação ao meu planejamento e faz muito melhor do que eu isso. A maneira que se posiciona, a maneira que fala, os assuntos que fala. É muito mais estratégico do que eu", disse ela.

E seguiu afirmando que escolheu mostrar o 'roteiro' para os seguidores. "As pessoas não têm coragem de falar, eu tenho. Aqui é o meu negócio, nunca escondi isso. Esse planejamento foi inspirado no que eu já fazia. Eu que quis falar sobre, mostrar como funciona porque é algo que muita gente faz para ajudar quem ta do outro lado também", declarou.

"Não crio script da minha vida para ser perfeitona. Até porque não sou. É porque eu tenho dificuldade em seguir, e quando tenho dificuldade em alguma coisa eu estudo, me dedico e planejo para dar o meu melhor", concluiu ela.

