Bianca Andrade faz resumo de sua semana e brinca: ''Sensação térmica de um mês''

Em sequência de registros, Bianca Andrade mostra como foi seu começo de fevereiro

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 14h42

Parece que Bianca Andrade (27) está vivendo seu auge em 2022!

Mais uma vez, a empresária decidiu abrir um pouquinho de sua rotina com os internautas e mostrar como foi o começo de fevereiro para ela.

Nesta segunda-feira, 07, ela usou o Instagram para postar uma sequência de 10 fotos e vídeos tirados nos últimos sete dias.

Dentre as imagens, estão o dia em que a influenciadora digital clareou o cabelo, uma entrevista que teve, muito trabalho, academia, momentos especiais com Cris (6 meses) e um rolê em um parque de diversões.

“E lá vamos nós para o resumo de mais uma semana com ‘sensação térmica’ de um mês! [risos]”, começou brincando na legenda. “1- pra quem não sabe, a minha transformação visual aconteceu na segunda-feira e não na terça! Sempre faço bem quietinha pra dar tudo certo e só divulgo depois. Inclusive o mozão e meu neném estiveram comigo. 2- últimos momentos morena e neném no trabalho com a mamãe”.

“3- tem anos que não tenho papéis de alumínios na cabeça. Foi engraçada a sensação. 4- Cris feliz em ver a mamãe feliz com o novo visual. 5- uma das entrevistas mais importantes da minha carreira até aqui. Coração tava pulando na boca. Em breve estará no mundão. 6- 3 horas de reunião. Aqui nada é feito sem planejamento. Somos estratégicos. 7- primeira vez treinando com meu mozão. Nunca mais voltei. As pernas estão doloridas até agora”, prosseguiu a namorida de Fred (32).

“8- reunião e mais reunião. Não é fácil a vida da empreendedora contemporânea. 9- final de semana fiquei grudada no meu pequeno. Não tem nada que me deixe mais em paz nesse mundo. Ele é o meu equilíbrio nesse caos de responsabilidades que é a minha vida. 10- nem só de momentos responsáveis vive a Boca Rosa, né? Um rolê aleatório de madrugada em parques de diversões é essencial de vez em nunca [risos]. Essa foi a minha semana. Não tão lúdica, porém realizada de tanto trabalho e força de vontade. Essa semana será de equilíbrio. Vamos embora!”, disse a blogueira ao final.

Não demorou para que o youtuber deixasse um comentário no post da amada: “[risos] Essa foto tá demais, meu amor. Foi gostosinho demais estar com a mamãe nesse dia”, afirmou.

Confira o resumo da semana de Bianca Andrade: