Bianca abre álbum de fotos dos últimos dias e dispara: ''Um ano em uma semana''

Após semana conturbada, Bianca Andrade mostra um pouco do que viveu e anima a web

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 13h57

A última semana de janeiro foi, no mínimo, intensa para Bianca Andrade (27).

Sempre muito aberta com os internautas, é claro que a empresária aproveitou esta segunda-feira, 31, para falar sobre.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de dez registros, entre fotos e vídeos, mostrando um pouco do que viveu.

Nas imagens, é possível ver momentos de trabalho, de diversão e, é claro, de curtição ao lado de Fred (32) e Cris (6 meses).

“Resumo de uma das semanas mais corridas da minha vida! Isso porque ainda é janeiro… Pode vir com tudo, 2022! Mamacita tá mais que preparada”, começou na legenda.

Em seguida, a influenciadora explicou cada um dos momentos que escolheu para ilustrar a publicação: “1- pra quem não sabe a campanha foi produzida na própria segunda, editamos tudo na terça e lançamos quarta. 2- esse é o meu time que faz tudo acontecer. Sim, somos máquinas. 3- depois da campanha fomos bater a raba ao som da queen porque equilíbrio é tudo. 4- mortas, porém produzindo e planejando todo o feed de lançamento. Ainda teve rolezinho de japa à noite. 5- dia do lançamento. Arrumando estrategicamente o cenário pra live!”,

“6- dia de home office agarrada no baíugo. 7- a noite rolou miojo gourmet. Obs: para o marketing sempre presente! 8- sextou no shopping pra comprar looks importantes. Afinal, trabalho igual uma k*nga, mereço. 9- festa da Ieza e primeiro pagodinho social do neném. 10- Luísa me empresta uma joelheira porque está f*da”, continuou. “Um ano em uma semana. Tamo enjoada de janeiro já [risos]. Vem fevereiro”, pediu a gata ao final.

Veja como foi a semana de Bianca Andrade: