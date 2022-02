Biah Rodrigues se derrete ao curtir o domingo em família: ''Tudo que eu tenho!''

Biah Rodrigues deixou seus fãs babando ao exibir cliques encantadores de seu domingo em família

CARAS Digital Publicado em 20/02/2022, às 19h12

Neste domingo, 20, Biah Rodrigues (25) decidiu usar duas redes sociais para exibir um pouco de como foi seu domingo de folga em família.

A influenciadora publicou uma série de cliques onde ela aparece coladinha com o marido, Sorocaba (41) e com os filhos, Theo (1) e Fernanda (3 meses), curtindo um momento divertido em meio à natureza. Ela também publicou um clique romântico com o amado, onde eles aparecem dando um carinho um ao outro.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Tudo que eu tenho! foto mais linda que eu já tirei".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Que família linda!", falou outro. "Fábrica de filhos bonitos", brincou um terceiro.

Batizado de Fernanda

Recentemente, Biah e Sorocaba realizaram o batizado de Fernanda e compartilharam nas redes sociais uma série de cliques da cerimônia.

"Dia de apresentar a nossa princesa pra Jesus... Filha! Desejamos que você cresça em graça e estatura, que esteja sempre no centro da vontade de Deus…", escreveram eles na ocasião.

Confira os cliques de Biah Rodrigues curtindo o domingo com sua família: