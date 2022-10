Após ser mãe, Virgínia Fonseca revela procedimento nos seios ainda na maternidade

A influenciadora Virgínia Fonseca deu à luz Maria Flor no último sábado, 22, e revelou ter feito procedimento estético

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 10h25

A influenciadora Virgínia Fonseca (23) deu à luz Maria Flor, sua segunda filha, fruto do casamento com Zé Felipe (24), no último final de semana. Durante sua estadia no hospital, onde ficou em um quarto de luxo e alugou o andar inteiro para si, Virgínia revelou ainda ter feito também um tratamento estético nos seios!

Em suas redes sociais, a famosa gravou um stories no qual usava óculos de proteção para um procedimento de laser na região dos seios. Esse tratamento tem o intuito de melhorar a amamentação: "Já estamos aqui no laser nas peitcholas", brincou em seu Instagram.

O casal emocionado com a chegada da filha caçula e fez publicações conjuntas de carinho nas redes: "Nossa Florzinha chegou às 5h33 da manhã, com 3,160 kg e 48 cm. Só sabemos agradecer a Deus por tudo que ele faz por nós e por nos honrar com duas princesas lindas. Gratidão. Somos as pessoas mais felizes do mundo. Maria Flor 22/10/2022" .

Zé Felipe e Virgínia tamém são pais de Maria Alice de 1 ano e 4 meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca mostra fotos do primeiro encontro das duas filhas

As duas herdeiras da influencer tiveram um encontro emocionante registrado pelo casal: “Olha que fofura a Maria Alice conhecendo a irmãzinha Maria Flor. As mãozinhas. À Deus toda honra, toda glória e toda gratidão”, disse ela.

Virgínia ainda contou que a primogenita estava sentindo ciúmes dá chegada da irmãzinha mais nova:

"Desabafo: Maria Alice tá sentindo... e tá sendo um desafio para mim! Mas tenho fé que logo estaremos tirando de letra tudo isso. Também pelo fato de eu não poder pegar peso por conta da cesária e ela querer minha atenção, quer vir no colo, querer me levar para passear com ela... complicado, mas já, já passa. Fé em Deus."